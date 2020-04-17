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流行音樂中心蓋在公園用地上？柯文哲：我回去檢查一遍
台北市長柯文哲下午赴議會備詢，議員林亮君指出，台北流行音樂中心蓋公園用地上，當初以掛羊頭賣狗肉的方式和地主談，結果在公園上蓋流行音樂中，這與當初美河市案，捷運局用機關用地名義徵收後來蓋豪宅一樣，違反公平正義。柯文哲說，他來的時候已經蓋了，政府不會犯法，「我回去再檢查一遍」。
林亮君說，美河市曾列五大弊案，捷運局用機關用地名義徵收，卻來蓋豪宅，違反公平正義，北市還有這種情形嗎？柯文哲說，大法官解釋後，應該全部都擋住了。
林亮君接著問柯，北流蓋卻是蓋在公園用地上，這麼大蓋在公園上，用重劃的名義做公園規畫，結果反而地主要分攤公共建設，市府不用付錢，卻在公園上蓋流行音樂中心，她說，高雄的海洋流行音樂中心，使用分區是特定休閒文化專用區上，為何北流蓋在公園用地上？ 美河市案後，為何又發生這種事。
柯文哲說，他來的時候已經蓋了；市府官員則說，都市計畫公園用地，依多目標使用辦法，可以做平面、立體的使用。但林亮君反問，北流會不會營業賺錢？柯說，一定有收費，林說，對啊，豪宅也是，建商錢都賺走了。市府不能用掛羊頭賣狗肉的方式來和地主談，信賴保障的結果，怎麼是公園去蓋流行音樂中心？符合公平正義嗎？
柯文哲說，政府不會犯法，公園處表示，公園用地用途使用，符合法規。柯文哲說，他回去再檢查一遍。
回去檢查一遍。
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