新北教育局反毒競賽規定用「抖音」拍 資安疑慮先停辦

短影片軟體「抖音」資安高度受到疑慮，新北市教育局卻被爆料，舉辦總獎金11萬元的「新北市中等學校109年校園反毒創意視頻」競賽，規定下載抖音（Tik Tok）錄影片參賽。今下午民進黨議員鄭宇恩、李坤城在新北市議會召開記者會質疑，教育局人員表示，因資安疑慮該競賽先暫停。

鄭宇恩表示，現在世界各國都對抖音有高度疑慮，但新北市教育局卻用預算辦該競賽，規定只能用抖音拍片，恐有圖利嫌疑。李坤城表示，真的「不可思議」，有疑慮的軟體公家機關就不能使用，也可能讓學生在不知情狀況下，下載使用。

鄭宇恩指出，辦競賽的單位是新北市校安室，校安室有很多校園春暉機密資料，是不能對外公開，如今卻可能因為一個競賽，校安室也下載，新北市的校安資安恐有破口。李坤城也請校安室有下載抖音的教官立即刪除抖音，且要後續追查。

教育局人員回覆指出，因考量學生一般普遍使用，因此以抖音作為設計宣傳，目前還沒有學生送件。該競賽

4月15日把實施計畫發給各校，16日接獲資安疑慮反映，今早趕快發文給學校，停止使用。後續會加強針對涉及資安問題的軟體審慎把關。

根據該競賽辦法，提到「下載Tik Tok抖音APP並完成帳號註冊後，點『+』挑選喜愛的歌曲，拍攝一段影片或從相簿中匯入拍好的影片，再加入音樂後上傳到Tik Tok社群即可下載視頻。可以任何方式表達「防制學生藥物濫用」主題，方式不限(如舞蹈、故事、歌詞、RAP等)，時間以90秒(含)為限。」