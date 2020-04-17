牆縫營救小貓 北市府：動物救援可打專線

台北市動保處獲報指稱萬華區某倉庫內疑有貓咪受困，立即派動物救援隊到場，在10多公分牆縫救出一隻黑白小貓，呼籲民眾若發現動物需救援，可打市民熱線或動物救援專線。

台北市動物保護處今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾通報，萬華區某巷弄的倉庫內有貓叫聲，倉庫人員及屋主發現冷凍庫後方傳出貓叫聲，立即打動物救援專線通報。

動物救援隊員到場發現，一隻黑白色小貓躲在約10多公分牆縫深處，決定爬進牆縫撈出小貓，最終救出小貓，小貓事後被送往台北市動物之家安置，並被民眾認養。

動保處表示，動物可能受困天花板、高架橋，掉入山溝等處，救援隊員到場後需隨機應變，利用現場工具設法完成救援任務，因此建議民眾通報時，可提供勤務中心更多細節，才能備妥合適工具，縮短救援時間。經統計，今年至3月止，成功救援459隻犬貓。

動保處指出，春天是動物繁殖高峰期，動物喜歡在隱蔽角落棲息，像住家庭院、路旁汽車車底、引擎蓋等處，民眾應多注意，也可在開車前看車底、拍打引擎蓋，提醒動物離開。

動保處呼籲，民眾發現動物需救援，可打24小時救援專線（02-8791-3064～5）或市民熱線1999。