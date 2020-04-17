快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

牆縫營救小貓 北市府：動物救援可打專線

中央社 / 台北17日電

北市動保處獲報指稱萬華區某倉庫內疑有貓咪受困，立即派動物救援隊到場，在10多公分牆縫救出一隻黑白小貓，呼籲民眾若發現動物需救援，可打市民熱線或動物救援專線。

台北市動物保護處今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾通報，萬華區某巷弄的倉庫內有貓叫聲，倉庫人員及屋主發現冷凍庫後方傳出貓叫聲，立即打動物救援專線通報。

動物救援隊員到場發現，一隻黑白色小貓躲在約10多公分牆縫深處，決定爬進牆縫撈出小貓，最終救出小貓，小貓事後被送往台北市動物之家安置，並被民眾認養

動保處表示，動物可能受困天花板、高架橋，掉入山溝等處，救援隊員到場後需隨機應變，利用現場工具設法完成救援任務，因此建議民眾通報時，可提供勤務中心更多細節，才能備妥合適工具，縮短救援時間。經統計，今年至3月止，成功救援459隻犬貓。

動保處指出，春天是動物繁殖高峰期，動物喜歡在隱蔽角落棲息，像住家庭院、路旁汽車車底、引擎蓋等處，民眾應多注意，也可在開車前看車底、拍打引擎蓋，提醒動物離開。

動保處呼籲，民眾發現動物需救援，可打24小時救援專線（02-8791-3064～5）或市民熱線1999。

北市 認養 貓咪

延伸閱讀

黑白大眼超萌小貓卡牆縫萌叫引注意 動保人員匍匐撈救

影／浪貓成台東禾風飯店店長 人氣旺回流客有3成為牠

飼主染疫 桃市安置寵物有專用運輸艙

台南再爆禽流感 鹽水區一家蛋雞場今確診撲殺8624隻

相關新聞

北市千人防疫就業方案推出2.0版 增1265個職缺

台北市4月1日推出第1波千人防疫就業方案，提供1001個職缺額滿後，推出2.0版，釋出共1,265個職缺，台北市副市長黃...

防疫無法外出情緒受影響 新北加強檢疫隔離家暴協助

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，全球仍在抗疫，新北市疫情期間家暴案件正爆增，決定投入防疫基金提供急難補助、加發物資、情緒疏導和...

疫情衝擊 業者：來碧潭踩天鵝船遊客剩1成

新北市碧潭風景區是知名觀光景點，來碧潭的民眾除了走吊橋散步，在步道旁的天鵝船也是情侶、小家庭出遊必玩之一，但受新冠肺炎疫...

影／疑陸資贈校園防疫品 黃珊珊動怒：桃市也收怎不問!

為了共創防疫家園，許多企業陸續捐贈防疫物資給各大校園及政府機關，但北市所舉辦的捐贈儀式卻引來關注。「淘寶台灣」17日宣布...

福容大飯店「尋找+0行動」 當天零確診就抽住宿券

新冠肺炎疫情讓各國人心惶惶，台灣一周內兩度零確診，為台灣注入正能量，為了延續「+0」風潮，同步替大家祈福，福容大飯店今日...

黑白大眼超萌小貓卡牆縫萌叫引注意 動保人員匍匐撈救

北市動保處本月接獲一件在萬華區巷弄倉庫的動物救援案，一隻小貓疑似卡在10多公分寬的牆縫深處，持續傳出貓叫聲，被倉庫人員發...

「只陪病不探病」家屬苦見不到親人 可採手機視訊

因應新冠肺炎疫情，醫院、住宿型長照機構「只陪不探病」，新北有民眾焦急投訴，一個月沒見到住長照中心的家人，醫院也不裝設視訊...

養護中心禁止探視後 長輩和家屬透過這個方式解思念

新冠肺炎疫情後，為了防疫及長輩健康，養護中心禁止家屬探視，長達兩個多月無法見面，有些家屬以前是天天去探視，要如何解相思？...

提供法源 新北上萬廢棄車輛可望破壞後移置處理

新北市交通局提案修正「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」，希望提供剪鎖等破壞車輛設施再移置處理的法源依據，目前市政會議...

中國記者回川普來自台灣惹議 張經義曾說只想盡心報導

中國東方衛視派駐白宮記者張經義日前訪問美國總統川普時，被川普問「你來自哪裡？」張經義回說「台灣」連日來引起軒然大波，陸委...

台北松山慈祐宮以花車遶境 柯文哲迎媽祖上花車

農曆3月人稱媽祖月，台北松山慈祐宮在國曆4月17、18日，舉行十三街庄祈福遶境活動。因應新冠肺炎疫情，這次遶境祈福活動全...

上班尖峰時 北捷文湖線又異常停駛

台北捷運文湖線昨天早上8點多又因列車車門異常暫停時駛，約3分鐘後排除，但頻出包也遭民眾抱怨。此外，國家通訊傳播委員會（NCC）公布5家行動寬頻業者在北捷路網的上網速率測試值，文湖線幾乎是各路線中最慢，北捷表示，已提供NCC資料向電信業者反映。

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

阿秋大肥鵝爆餐券抵薪水 違反勞動契約最高可罰100萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。