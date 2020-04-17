防疫也要找樂子 新北推3農業創生組合包抗無聊

受新冠肺炎影響，許多民眾減少出門，避免增加群聚感染機會，但防疫期間也讓心情受影響，新北市農業局與在地創生團隊合作，推出3款「農業創生防疫找樂子」組合包，提供民眾可以在家認真防疫，同時也能找樂子抗無聊。

農業局表示，組合包從食用、使用與心理的療癒出發，嚴選「在地」、「優質」、「健康」農產品，以居家場域進行主題規劃，設計包含「在家控窯」嚴選金山「汪汪地瓜園」冰地瓜，冰的直接吃或烤箱回烤加熱都美味，輕鬆在家享受控窯樂趣。組合附贈地瓜葉手工皂，提供防疫期間維持勤洗手的好習慣。

「底家自煮」組合包是在家自己煮飯時的好夥伴，由「林口有機村」團隊多家農場聯名供應，內含當季有機葉菜、根莖、瓜果、芽菜與雞蛋等，有了這一箱就免跑菜市場；另也有「平溪區農會」現在正當季的新北珠蔥可供選擇。

「追劇好點」組合最適合賴在家追劇，由「坪林青年茶業發展協會」青年茶師們設計產品，以傳承百年的製茶技術，製成富含花香的包種茶，搭配坪林「來點茶」入口即化的茶酥，採低溫研磨如抹茶般細緻的包種茶粉製成，顛覆傳統酥糖、貢糖想像，甜而不膩。