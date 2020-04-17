防疫無法外出情緒受影響 新北加強檢疫隔離家暴協助

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，全球仍在抗疫，新北市疫情期間家暴案件正爆增，決定投入防疫基金提供急難補助、加發物資、情緒疏導和安排安全住所。市長侯友宜說，無法外出加上經濟回頓，情緒難免受影響，彼此要更包容體諒。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心統計，今年1至3月受理家庭暴力通報案件共計4914件，比去年同期成長10%，2月起家暴數據明顯增加，上月1394件增加幅度飆到29.2%，前20天委外案件就因到上限而回流，疫情緊繃，家暴案件也拉警報。

侯友宜今天準備200份餐點到家防中心，和社會局長張錦麗、板橋區長林耀長慰問社工溫以柔等人，希望家防中心提出因應策略。家防中心製作影片，建議在家檢疫時家事可分工，也可轉移注意力到其他有興趣的事情，紓解壓力，13家有線電視台提供公益頻道協助。

家防中心主任許芝綺表示，全民防疫情緒緊繃，民眾困在家中相處時間增長，加上防疫觀念不同、工作經濟壓力等因素，容易發生衝突。有家人好不容易排隊買到口罩，其他家人卻隨意贈送給其他親友；也有小孩玩3C太久，以前都只是挨罵，如今卻挨打；也有人害怕被返台家人感染拒絕同住，都出現家暴事件。