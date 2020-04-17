防疫期間情緒控管成壓力鍋 新北家暴案提升

新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心統計，防疫期家暴案量增加，家庭或親子衝突多。有兄弟為口罩分配大打出手，有孩子為手機線上遊戲推媽媽撞牆；因情緒控管使家暴案拉警報。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今天告訴中央社記者，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以來，受居家檢疫影響、口罩分配方式、小孩沉溺線上遊戲、失業在家影響經濟收入等因素，家庭暴力案件有升高趨勢。

家防中心統計，新北市109年1至3月受理家庭暴力通報案件共4914件，比較108年同期成長10%；若單看今年3月受理案件有1801件，較108年3月1394件，大幅成長將近3成（29.2%）。

許芝綺表示，因防疫造成民眾的情緒與壓力緊繃，許多民眾困在家中，因相處時間增長，防疫觀念不同等因素，彼此容易發生衝突。

她舉例，曾有報案民眾反映，他想要將家裡多的口罩分享給親人，卻遭排隊購買口罩的家人不滿，兄弟兩人怒目相向且暴力動手，大聲口角與肢體暴力引起鄰居報案處理。

許芝綺表示，也有國小的高年級學生，因學校延後開學，長時間使用3C產品玩線上遊戲，導致親子衝突。媽媽以為他在做功課，卻發現孩子沉溺手遊而抓狂，一氣之下將手機摔壞，正在闖關的兒子也很生氣，憤怒推媽媽撞牆受傷，媽媽只好向中心報案哭訴。

中心統計，另有居家檢疫對象女子返台後，因家人害怕感染而被丈夫拒絕同住，進而引起老公打老婆。家防中心還幫忙尋求安全的庇護場所安置，並告誡先生不得動用暴力。

社會局長張錦麗表示，家防中心3月的家暴案件明顯成長，增加保護性社工的工作負荷。另外，市府協助經濟陷困的家暴家庭，申請急難慰助金，適時補充家庭生活物資，並疏導情緒。教民眾防疫期間如何紓解壓力，增強家人理性和平溝通。

新北市長侯友宜今天前往家防中心慰問社工致贈餐點，呼籲每個人都有責任控管好自己的情緒。