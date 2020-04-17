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疫情衝擊 業者：來碧潭踩天鵝船遊客剩1成
新北市碧潭風景區是知名觀光景點，來碧潭的民眾除了走吊橋散步，在步道旁的天鵝船也是情侶、小家庭出遊必玩之一，但受新冠肺炎疫情衝擊，有業者坦言，不倫是平日或假日，業績僅剩1到2成，每天僅開放20多台天鵝船可供乘客使用。
記者實際前往碧潭風景區，近日天氣晴朗，不少民眾把握機會到戶外走走散心、運動，但碧潭上的天鵝船寥寥無幾，不像過往會有民眾排隊買票等玩天鵝船，許多天鵝船都固定在岸邊，不少民眾坐在美食區閒話用餐，業者也採用梅花座，保持社交距離，避免造成群聚感染。
業者表示，過往來碧潭的遊客都會指定坐天鵝船，悠閒度過午後時光，但因疫情影響，大家的業績下滑許多，雖然仍有民眾來碧潭騎腳踏車或散步，但民眾搭乘天鵝船的意願降低很多。
業者指出，現在不管平日和假日，業績大概僅剩1、2成，遊客搭船都會給單子，疫情尚未爆發前，1天多則會有近百單,，疫情爆發3個月，僅剩10多單，天鵝船每天早晚都會各消毒一次，客人使用前後也都會再次消毒，一天至少消毒4、5次，他與其他人每天僅開放5分之一的天鵝船使用，約20至30艘。
有搭乘天鵝船的陳姓民眾表示，業者只要有做好消毒，還是會願意帶小朋友出來玩，且自己身上也會帶酒精，上岸後也會消毒，或是找洗手間洗手，也給小孩建立正確的觀念；李姓民眾則持反對立場，認為出來玩還是盡量少接觸，疫情結束還是可以玩，會盡量忍耐。
娛樂稅本身是查定課稅，是依照營業天數與營業情形來徵稅，業者可依營業衰退狀況與營業天數申請調降娛樂稅稅額。新北市觀光旅遊局表示，包含夾娃娃機等娛樂業業者，可到新北市府官網查詢紓困計畫內容，業者可依規定減徵4到6月的百分之30的稅額。
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