疫情衝擊 業者：來碧潭踩天鵝船遊客剩1成

新北市碧潭風景區是知名觀光景點，來碧潭的民眾除了走吊橋散步，在步道旁的天鵝船也是情侶、小家庭出遊必玩之一，但受新冠肺炎疫情衝擊，有業者坦言，不倫是平日或假日，業績僅剩1到2成，每天僅開放20多台天鵝船可供乘客使用。

記者實際前往碧潭風景區，近日天氣晴朗，不少民眾把握機會到戶外走走散心、運動，但碧潭上的天鵝船寥寥無幾，不像過往會有民眾排隊買票等玩天鵝船，許多天鵝船都固定在岸邊，不少民眾坐在美食區閒話用餐，業者也採用梅花座，保持社交距離，避免造成群聚感染。

業者表示，過往來碧潭的遊客都會指定坐天鵝船，悠閒度過午後時光，但因疫情影響，大家的業績下滑許多，雖然仍有民眾來碧潭騎腳踏車或散步，但民眾搭乘天鵝船的意願降低很多。

業者指出，現在不管平日和假日，業績大概僅剩1、2成，遊客搭船都會給單子，疫情尚未爆發前，1天多則會有近百單,，疫情爆發3個月，僅剩10多單，天鵝船每天早晚都會各消毒一次，客人使用前後也都會再次消毒，一天至少消毒4、5次，他與其他人每天僅開放5分之一的天鵝船使用，約20至30艘。

有搭乘天鵝船的陳姓民眾表示，業者只要有做好消毒，還是會願意帶小朋友出來玩，且自己身上也會帶酒精，上岸後也會消毒，或是找洗手間洗手，也給小孩建立正確的觀念；李姓民眾則持反對立場，認為出來玩還是盡量少接觸，疫情結束還是可以玩，會盡量忍耐。