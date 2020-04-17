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福容大飯店「尋找+0行動」 當天零確診就抽住宿券
新冠肺炎疫情讓各國人心惶惶，台灣一周內兩度零確診，為台灣注入正能量，為了延續「+0」風潮，同步替大家祈福，福容大飯店今日起發動「尋找嘉玲行動」，只要每天下午兩時，中央疫情指揮中心宣布零確診，取其零確診「+0」諧音，福容大飯店隨即在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要民眾留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能免費抽聯合住宿券。
福容大飯店表示，只要當天台灣零確診，當晚就抽出一張聯合住宿券，可選擇入住全台14間福容連鎖飯店，尋找嘉玲還能免費住福容，期盼用活動帶動超狂祈福風潮，福容找嘉玲，為台灣加油！
為台灣二度零確診加油打氣，台中后里麗寶Outlet Mall向第一線人員致敬，感謝全民共同防疫，4月18日、19日館內進行第二件「0」元促銷活動，不僅港點大師13香大閘蟹、CAPATINA義式雙重口味冰淇淋，還是翰林茶棧指定品項，第二杯通通享0元優惠，超過20家餐飲品牌好康優惠進行中。
麗寶Outlet Mall4月18日同步開打麗寶媽咪節活動，按摩椅、殺菌機、內衣、鍋具、牛仔褲眾多商品買一送一，全館滿3千抽萬元購物金；5月10日母親節當天更加碼「你寵媽我買單」抽獎活動，買3千送3千，買10萬送10萬，買多少就送多少同額麗寶購物金。5月9日當天只要憑全館不限金額發票，在麗寶Outlet Mall拍攝與媽媽一同帶上口罩美照並打卡，即可免費兌換MISTERDONUT甜甜圈兌換券乙份。
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