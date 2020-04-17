快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福容大飯店「尋找+0行動」 當天零確診就抽住宿券

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中后里麗寶Outlet Mall4月18日、19日館內進行第二件「0」元促銷活動，超過20家餐飲品牌好康優惠進行中，為台灣二度零確診加油打氣。圖／麗寶Outlet Mall提供
台中后里麗寶Outlet Mall4月18日、19日館內進行第二件「0」元促銷活動，超過20家餐飲品牌好康優惠進行中，為台灣二度零確診加油打氣。圖／麗寶Outlet Mall提供

新冠肺炎疫情讓各國人心惶惶，台灣一周內兩度零確診，為台灣注入正能量，為了延續「+0」風潮，同步替大家祈福，福容大飯店今日起發動「尋找嘉玲行動」，只要每天下午兩時，中央疫情指揮中心宣布零確診，取其零確診「+0」諧音，福容大飯店隨即在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要民眾留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能免費抽聯合住宿券

福容大飯店表示，只要當天台灣零確診，當晚就抽出一張聯合住宿券，可選擇入住全台14間福容連鎖飯店，尋找嘉玲還能免費住福容，期盼用活動帶動超狂祈福風潮，福容找嘉玲，為台灣加油！

為台灣二度零確診加油打氣，台中后里麗寶Outlet Mall向第一線人員致敬，感謝全民共同防疫，4月18日、19日館內進行第二件「0」元促銷活動，不僅港點大師13香大閘蟹、CAPATINA義式雙重口味冰淇淋，還是翰林茶棧指定品項，第二杯通通享0元優惠，超過20家餐飲品牌好康優惠進行中。

麗寶Outlet Mall4月18日同步開打麗寶媽咪節活動，按摩椅、殺菌機、內衣、鍋具、牛仔褲眾多商品買一送一，全館滿3千抽萬元購物金；5月10日母親節當天更加碼「你寵媽我買單」抽獎活動，買3千送3千，買10萬送10萬，買多少就送多少同額麗寶購物金。5月9日當天只要憑全館不限金額發票，在麗寶Outlet Mall拍攝與媽媽一同帶上口罩美照並打卡，即可免費兌換MISTERDONUT甜甜圈兌換券乙份。

福容大飯店發動「尋找嘉玲行動」，只要每天下午兩時，中央疫情指揮中心宣布零確診，福容大飯店隨即在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要民眾留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能免費抽聯合住宿券。圖／福容大飯店提供
福容大飯店發動「尋找嘉玲行動」，只要每天下午兩時，中央疫情指揮中心宣布零確診，福容大飯店隨即在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要民眾留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能免費抽聯合住宿券。圖／福容大飯店提供

疫情 住宿券 新冠肺炎

延伸閱讀

歡慶零確診！85℃送1000杯飲料 麗寶摩天輪秀粉紅「0」

麗寶國際雕塑雙年獎徵件起跑 總獎金逾200萬元

實體旅展取消 福容大飯店線上旅展住宿券買十送一

疫情下麗寶福容飯店搶攻外帶市場 推豬腳麵線禮盒

相關新聞

北市千人防疫就業方案推出2.0版 增1265個職缺

台北市4月1日推出第1波千人防疫就業方案，提供1001個職缺額滿後，推出2.0版，釋出共1,265個職缺，台北市副市長黃...

防疫無法外出情緒受影響 新北加強檢疫隔離家暴協助

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，全球仍在抗疫，新北市疫情期間家暴案件正爆增，決定投入防疫基金提供急難補助、加發物資、情緒疏導和...

疫情衝擊 業者：來碧潭踩天鵝船遊客剩1成

新北市碧潭風景區是知名觀光景點，來碧潭的民眾除了走吊橋散步，在步道旁的天鵝船也是情侶、小家庭出遊必玩之一，但受新冠肺炎疫...

影／疑陸資贈校園防疫品 黃珊珊動怒：桃市也收怎不問!

為了共創防疫家園，許多企業陸續捐贈防疫物資給各大校園及政府機關，但北市所舉辦的捐贈儀式卻引來關注。「淘寶台灣」17日宣布...

福容大飯店「尋找+0行動」 當天零確診就抽住宿券

新冠肺炎疫情讓各國人心惶惶，台灣一周內兩度零確診，為台灣注入正能量，為了延續「+0」風潮，同步替大家祈福，福容大飯店今日...

黑白大眼超萌小貓卡牆縫萌叫引注意 動保人員匍匐撈救

北市動保處本月接獲一件在萬華區巷弄倉庫的動物救援案，一隻小貓疑似卡在10多公分寬的牆縫深處，持續傳出貓叫聲，被倉庫人員發...

「只陪病不探病」家屬苦見不到親人 可採手機視訊

因應新冠肺炎疫情，醫院、住宿型長照機構「只陪不探病」，新北有民眾焦急投訴，一個月沒見到住長照中心的家人，醫院也不裝設視訊...

養護中心禁止探視後 長輩和家屬透過這個方式解思念

新冠肺炎疫情後，為了防疫及長輩健康，養護中心禁止家屬探視，長達兩個多月無法見面，有些家屬以前是天天去探視，要如何解相思？...

提供法源 新北上萬廢棄車輛可望破壞後移置處理

新北市交通局提案修正「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」，希望提供剪鎖等破壞車輛設施再移置處理的法源依據，目前市政會議...

中國記者回川普來自台灣惹議 張經義曾說只想盡心報導

中國東方衛視派駐白宮記者張經義日前訪問美國總統川普時，被川普問「你來自哪裡？」張經義回說「台灣」連日來引起軒然大波，陸委...

台北松山慈祐宮以花車遶境 柯文哲迎媽祖上花車

農曆3月人稱媽祖月，台北松山慈祐宮在國曆4月17、18日，舉行十三街庄祈福遶境活動。因應新冠肺炎疫情，這次遶境祈福活動全...

上班尖峰時 北捷文湖線又異常停駛

台北捷運文湖線昨天早上8點多又因列車車門異常暫停時駛，約3分鐘後排除，但頻出包也遭民眾抱怨。此外，國家通訊傳播委員會（NCC）公布5家行動寬頻業者在北捷路網的上網速率測試值，文湖線幾乎是各路線中最慢，北捷表示，已提供NCC資料向電信業者反映。

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

阿秋大肥鵝爆餐券抵薪水 違反勞動契約最高可罰100萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。