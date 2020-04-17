福容大飯店「尋找+0行動」 當天零確診就抽住宿券

新冠肺炎疫情讓各國人心惶惶，台灣一周內兩度零確診，為台灣注入正能量，為了延續「+0」風潮，同步替大家祈福，福容大飯店今日起發動「尋找嘉玲行動」，只要每天下午兩時，中央疫情指揮中心宣布零確診，取其零確診「+0」諧音，福容大飯店隨即在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要民眾留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能免費抽聯合住宿券。

福容大飯店表示，只要當天台灣零確診，當晚就抽出一張聯合住宿券，可選擇入住全台14間福容連鎖飯店，尋找嘉玲還能免費住福容，期盼用活動帶動超狂祈福風潮，福容找嘉玲，為台灣加油！

為台灣二度零確診加油打氣，台中后里麗寶Outlet Mall向第一線人員致敬，感謝全民共同防疫，4月18日、19日館內進行第二件「0」元促銷活動，不僅港點大師13香大閘蟹、CAPATINA義式雙重口味冰淇淋，還是翰林茶棧指定品項，第二杯通通享0元優惠，超過20家餐飲品牌好康優惠進行中。