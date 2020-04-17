黑白大眼超萌小貓卡牆縫萌叫引注意 動保人員匍匐撈救

北市動保處本月接獲一件在萬華區巷弄倉庫的動物救援案，一隻小貓疑似卡在10多公分寬的牆縫深處，持續傳出貓叫聲，被倉庫人員發現通報，動物救援隊人員則匍匐爬進牆縫撈出毛色黑白相間的小貓，大大雙眼萌翻不少人，如今小貓也有家庭認養；動保處也提醒，春天動物活動頻繁，牠們為了安全感常在狹窄或隱蔽的角落棲息，民眾可多留意、提醒動物離開自家倉庫等隱蔽處或車輛。

根據動保處統計，今年到3月止，已救援459隻犬貓，動保處動物救援隊長吳晉安表示，動物救援人員接獲動物救援案件非常多樣，動物可能受困天花板、高架橋，甚至掉入山溝等不可思議的地方，常常只能隨機應變，就地利用各樣工具及巧思，設法完成救援任務，民眾若能提供動物詳細受困細節與準備適合工具，都能縮短救援時間。

吳晉安也說，春天正是動物活動頻繁及育雛繁殖的高峰期，牠們喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，住家庭院、或是路邊暫停的車底、車引擎蓋都是常發現貓咪或小動物躲藏地方，民眾可多注意自家倉庫等隱蔽處是否有迷路毛孩，並養成開車前看看車底、拍打引擎蓋等動作，提醒動物離開車輛。