Zoom資安疑慮不能用 新北改用Jitsi meet

教育部月初因資安疑慮，宣布停用視訊軟體Zoom，新北校長科技領導社群改以「Jitsi meet」視訊工具因應，本周一到周三已在新北市程式教育體驗中心同榮國小辦理「Jitsi meet Server」安裝架設研習課程，共22位校長參加，回校後可在校內自架伺服器，不用擔心視訊資安問題。

教育局長張明文表示，校長自發性組成「新北校長科技領導社群」，目前已有72位校長加入，創辦一年多來，秉持由校長開始做起的信念，透過「自發、互動、共好」的學習態度，接受學習挑戰。

新北市國小資訊輔導團召集人、同榮國小校長蔡明貴表示，運用教育部提供的Jitsi meet免費視訊軟體相關資訊，在校內成功架設伺服器，並製作「Jitsi meet伺服器」安裝說明文件，分享給全市學校使用。

雙峰國小校長王耀德表示，參加完Jitsi meet sever安裝研習後，召集校內資訊組長及總務主任，前後共花費90分鐘，過程中2度無法順利連線，最終在排除連網問題後，成功完成伺服器架設，除了不用擔心視訊資安問題外，還能重新賦予原本已不再使用的電腦主機新生命。