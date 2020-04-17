台北市第2波防疫就業 職缺增至1265人
台北市府推出的第2波防疫就業，職缺數由757個加碼升級至1265個，每月可領最多1萬2640元、最長補助6個月，但因搭配中央紓困方案，條件稍多，民眾申請時須注意。
台北市勞動局表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，北市今年度截至4月15日，受理失業認定人數較去年4月底止已成長了22.78%。
勞動局表示，自1日第1波千人防疫就業方案提供1001個職缺額滿後，10日推出2.0版方案共釋出1265個職缺。考量有部分機關不需要全時型的工作，所以搭配中央紓困方案，把每一份防疫的救災錢都用在刀口上。
因與中央配合，第2波台北市防疫隊的資格有2個：近半年曾做過2個月工作有投保事實，以及最近一次月投保薪資為新台幣2萬3800元以下。經進用者，每月最高工時80小時，補助每月工資時薪158元，每月領取最多1萬2640元，最長補助6個月。
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