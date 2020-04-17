北市千人防疫就業方案推出2.0版 增1265個職缺

台北市4月1日推出第1波千人防疫就業方案，提供1001個職缺額滿後，推出2.0版，釋出共1,265個職缺，台北市副市長黃珊珊上午參加疫情會議後受訪指出，和第一波方案不同的是，不限失業的民眾來申請，而是民眾可以兼差，第一波1.0版是針對失業者，這次是針對更弱勢者的一些需求。

黃珊珊說，第一波1.0版是台北市自己的預算，動用災害準備金，各局處提出職缺、需求，2.0版是中央給地方政府的補助方案，北市部分局處不需要全時型工作，所以工時比較短，不限制失業民眾，而是民眾可以來兼差。

北市勞動局長陳信瑜指出，至4月15日止，受理失業認定人數較去年4月底止已成長了22.78%，自4月1日第1波千人防疫就業方案提供1001個職缺額滿後，迅速在10日推出2.0版方案，加入台北市防疫團隊；目前第2波就業方案加碼升級釋出共1265個職缺，目前線上報名共562名，親自至各就服站登記審核資格370人，安排面試233名，完成面試後即日上工。

陳信瑜指出，考量有部分的機關工作，因為不需要全時型的工作，所以搭配中央紓困方案，例如市場處，人員集中時間是11點半前，民眾選擇就業方案不同，推出時市府有說明，其他的資格限制是最近一次月投保薪資為2萬3800元以下，是打工的性質，有一些民眾是投保在職業工會，也可以來打工。

勞動局指出，近半年曾做過2個月工作有投保事實，以及最近一次月投保薪資為2萬3800元以下，想在台北市政府各機關參與防疫工作的民眾，不限戶籍，攜帶身分證親至本市各就服站登記，符合資格、馬上面試、馬上上工。經進用者，每月最高工時80小時，補助每月工資時薪158元，每月領取最多1萬2640元，最長補助6個月。