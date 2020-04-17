薛凌登記選民進黨北市黨部主委 拚2022贏回台北

民進黨地方黨部主委5月改選，前立委薛凌今天委由他人至台北市黨部登記並發布參選聲明，包含深耕基層、鼓勵年輕人從政、當選後不支薪等6項目標及2022年贏回台北市。

民進黨地方黨部主委5月改選，包括台北市等縣市主委選舉，與2022年縣市長選舉布局連動，派系合縱連橫，競爭浮上檯面。民進黨地方黨部主委從4月13日至17日受理登記，5月24日投票。

台北市黨部主委陳正德不續任，海派擬推前台北市議員王孝維參選台北市黨部主委，綠色友誼連線擬推前立委薛凌角逐。王孝維15日由多名同黨市議員陪同到市黨部登記。

薛凌今天未到場，委由6名身穿白襯衫米色褲的女性基層黨員至市黨部登記，並發布參選聲明。薛凌說，她曾任民進黨3屆不分區立委，受黨內栽培，陪民進黨從基層起家到首次執政，對民進黨有深厚革命情感。

薛凌表示，她當選市黨部主委後，會堅持台灣主權、重視黨員權利、深耕基層組織讓2022年里長選舉衝破百席、鼓勵年輕人從政、擔任主委期間不支薪、各行政區設黨部聯絡處和主任納正式編制。

她說，參選動機是想回饋民進黨並發展地方組織及做好2022年贏回台北市的準備。

幫薛凌登記的高毓紋表示，薛凌持續勤跑基層，才委由6名年輕女性基層黨員到市黨部登記，意謂女力至上、年輕化象徵。