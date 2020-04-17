「只陪病不探病」家屬苦見不到親人 可採手機視訊

因應新冠肺炎疫情，醫院、住宿型長照機構「只陪不探病」，新北有民眾焦急投訴，一個月沒見到住長照中心的家人，醫院也不裝設視訊設備。新北市衛生局醫事管理科表示，若有需求院方通常會協助手機視訊探視，另因個人隱私，診間及病房都不會裝設24小時監視設備。

新北市3月就宣佈醫院、護理之家只陪病不探病，中央流行疫情指揮中心也在4月規定不能探病。新北醫事管理科表示，新北醫院及住宿型長照機構陪病限1人，規則讓各機構規定，有的機構會發陪病證，一天只限輪一次，這名額可能因看護用掉，且陪病是屬長時間照顧。

醫事管理科表示，暫時性探視通常可請醫院幫忙，院方人員會拿手機幫家屬探視一下。但不會裝24小時視訊設備，因涉及個人隱私，診間病房都不會設置。醫管科表示，未來隨中央規定，若疫情趨緩，才會逐步開放。