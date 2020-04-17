口罩販賣機放學校？黃珊珊：中央同意可以試

中央流行疫情指揮中心及教育部正研擬學生的口罩在學校販售，不過引發爭議，老師不太支持。台北市副市長黃珊珊上午參加疫情會議後受訪，對於台北市是否支持中小學販賣口罩？黃珊珊指出，口罩販賣機有資料庫和放置地點的問題，如果中央同意可以試辦。

黃珊珊說，其實學校賣口罩，北市一開始就認為學校容易發，一月分就有說過，且台北市學生都有悠遊卡學生證，可以用來認證，後來中央徵用口罩，就沒有提出，如果中央要做，也不用賣，學校可以代售代發，由老師協助，非常直接簡單，至於要不要用販賣機，可以討論，這只是一個科技的方法，如果中央不反對。但因口罩機仍有資料庫和放的 地點的問題，中央同意就可以試。

至於口罩機何時擴展到12行政區的健康中心？黃珊珊說，現在信義試辦還不到一周，現正對位置做確認，每一個健康中心設施要做調整，上線後還有人員的訓練和配置，先看試辦的信義健康中心賣的情形。

黃珊珊說，各健康中心賣口罩的情形，前幾天比較踴躍，但昨天信義的口罩機首次低於900分，還在觀察，會算一下每一個健康中心賣的狀況，還有現場位置，再做確認，先準備好的行政區先處理。

黃珊珊指出，有一些地區每天都賣完，有些有剩，看情況後再上線。像目前萬華、大同區都很快賣完，大安區就剩很多，可能是藥局比較多、密集度高有關。