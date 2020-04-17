養護中心禁止探視後 長輩和家屬透過這個方式解思念

新冠肺炎疫情後，為了防疫及長輩健康，養護中心禁止家屬探視，長達兩個多月無法見面，有些家屬以前是天天去探視，要如何解相思？台南市天壇老人養護中心表示，主要是透過手機視訊讓家屬和長輩見面，但也不是嚴格限制的絕對無法見面，如果有特殊需求，像是要安撫長輩的情緒，也會開放一個獨立空間，把長輩推出來和家屬見面，但前提是會做好防疫措施，要量體溫，噴酒精及了解旅遊史。

天壇老人養護中心說，在農曆過年前流感死亡率高時，就已禁止家屬探視兩周，後來又遇上新冠肺炎，政府也嚴格要求限制探視後，已有兩個多月時間，外面公益團體也無法進入，但護理人員、照服員、營養師等，會自己辦活動，像是清明節包潤餅，也有打鼓課等，讓長輩不會太無聊，而更加想念親人；另外是志工無法進來理髮，也是護理和照服人員自己來。