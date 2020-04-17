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提供法源 新北上萬廢棄車輛可望破壞後移置處理

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
部分車輛長期占用道路巷弄，過去無法破壞移置，今後可望處理。示意圖，非當事者車輛。記者施鴻基／攝影
部分車輛長期占用道路巷弄，過去無法破壞移置，今後可望處理。示意圖，非當事者車輛。記者施鴻基／攝影

新北市交通局提案修正「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」，希望提供剪鎖等破壞車輛設施再移置處理的法源依據，目前市政會議已通過，將送議會審議，目前全台僅台北市有相關作法。交通局表示，全市每年有數萬件廢棄車輛移置處理案件，但部分車輛長期妨礙道路通行卻無法處理，所以修正。

環保局統計，去年全市移置廢棄車輛1萬6368台，包括汽車、機車、電動機車和拼裝車， 其中機車占比最高約97%；另外腳踏車移置8308輛。過去如果車輛上鎖等因素，即使認定廢棄也無法移置，擔心造成糾紛，如果有法源依據可透過剪鎖等手段，有助於解決相關問題。

一般被移置的廢棄車輛會先張貼通知在車上明顯處，7天仍無人清理就由環保局移置到指定場所，再由警方查明車輛所有人書面通知限期清理或至認領，逾期由環保局公告一個月，依然無人認領就視同依廢棄物清除。 車牌、引擎號碼或車身號碼通知公路監理機關報廢註銷。

腳踏車 電動機車

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