中國記者回川普來自台灣惹議 張經義曾說只想盡心報導

中國東方衛視派駐白宮記者張經義日前訪問美國總統川普時，被川普問「你來自哪裡？」張經義回說「台灣」連日來引起軒然大波，陸委會甚至表示將查處，張經義日前曾在LINE裡透露出自己對此事的看法，他認為記者就是盡心報導，政治問題由政治人物處理。

張經義小時候曾住在雲林縣二崙鄉，據了解，張家義和家人約20年前就舉家遷居新北市，目前仍住新北，包括二崙鄉長鍾福助及當地村民對張經義並不認識也不熟知，即便稍知道他家情況的人，也只知他在媒體服務「他們已離開很久了！」。

日前張經義在白宮記者會上訪問川普，被川普問「你來自哪裡？」張回說「台灣！」，引來網友熱議，有人支持有人批評，對此，陸委會也針對張經義是台灣人卻在中國黨營的媒體工作，可能涉及違反兩岸關係條例，將研議查處，使該事件風波再起。

對於一句簡單回話引來一連串的風波，可能也是張經義始料未及，最近他在台灣一個LINE群組曾針對此事，和一位也是資深媒體人對話，張經義的談話裡也透露出個人的看法。

張經義提到，無論給誰工作，他只是想當好記者，把對美國的第一手採訪帶回給我們的觀眾和讀者，讓大家了解美國，這是他身為記者的初衷，至於政治問題，是政治人物要處理的，「記者就是盡心報導」。