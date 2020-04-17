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台北松山慈祐宮以花車遶境 柯文哲迎媽祖上花車
農曆3月人稱媽祖月，台北松山慈祐宮在國曆4月17、18日，舉行十三街庄祈福遶境活動。因應新冠肺炎疫情，這次遶境祈福活動全程皆採花車遊行，每輛花車隨車人員僅以3人為限。台北市長柯文哲上午在遶境前前往參香並恭迎媽祖上花車，柯文哲不忘提醒疫情期間戴口罩、勤洗手，保持適當的社交距離，疫情還是會過去。
慈祐宮指出，防疫期間，為兼顧地方文化信仰以及新冠肺炎的防疫工作考量，這次遶境祈福活動工作人員需全程配戴口罩，行進中更是保持適當間距，至於供應餐食更改採便當，取消以往同桌共食方式，一同配合防疫政策。
柯文哲說，「松山媽」是地方的信仰中心，松山慈祐宮對公益不遺餘力，特別在防疫期間，捐贈市府3000分防疫關懷包，讓居家隔離和居家檢疫的人還可以有精神上的慰藉，送的東西也非常豐富，有麵包、麵條、罐頭，更重要的是慈祐宮還捐贈市府消防局2輛救護車，是公私協力非常好的榜樣。柯文哲說，市府會做好防疫措施，等疫情比較和緩
慈祐宮指出，農曆3月23日為天上聖母誕辰，今年財團法人台北市松山慈祐官將於國曆4月15日(農曆3月23日)媽祖生日當天，於正殿舉行松山慈祐宮天上聖母1061年聖誕祝壽古禮「三獻大典」。並在國曆4月17、18日舉行十三街庄祈福遶境活動。
松山慈祐宮每年舉辦的13街庄祈福遶境時，沿途店家及住戶都會設置香案、鮮花及素果等迎接媽祖，虔誠信眾更是會隨著媽祖神轎回鑾，爭相「鑽轎腳」以求好運，因今年逢新冠肺炎疫情，遶境祈福活動全程皆採花車遊行。慈祐宮表示，為提供信眾安全健康的參拜場域，廟裡在防疫第一時間設置紅外線體感檢測，酒精消毒，並規定進入宮廟一律要戴口罩等措施，如有不便請信眾多多見諒及配合。
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