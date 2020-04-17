台東縣議會延遲開議？議長：有事先告知縣府

國民黨22縣市議會黨團昨天同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，時間適逢台東縣議會臨時會，使得議程在記者會後開議，造成縣府官員枯等惹議。不過，議長吳秀華表示，已事先告知縣府，議程會慢一點開。

吳秀華接受記者電訪時指出，昨天在開黨團記者會時，就有先和縣府民政處知會，並表示不會耽誤到審議算的時間，因此，衡量時間後，才配合黨中央政策10點召開，外界質疑延遲超過100分鐘，有點誤會了。

她強調，平時議會開議，都必須看議員報到的狀況，達到開議法定人數後，才會進行，時間上通常不會正常9點就開議；據她了解，昨天縣府官員確實有人提早到議會，她在記者會後也向官員致意，絕對沒有刻意延遲開議。

縣議會臨時回昨天上午排定審查縣府所提的13個議案，其中包括飼養牛隻自治條例以及中央墊付款審查預算。不過，30位議員，未到16名過半人數，使得議程遲遲無法開議，外界質疑讓官員枯等。