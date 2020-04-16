柯文哲施政報告 藍送菠菜 綠送「毛裝」

王世堅諷像毛澤東 陳重文要柯硬起來

台北市長柯文哲昨赴議會進行施政報告，防疫成焦點，民進黨議員王世堅懷疑柯文哲防疫期間讓民眾黨員到市府擔任副發言人，是「一分抗疫、兩分市政、七分發展」，諷刺柯像毛澤東，送了一套「毛裝」給柯文哲；國民黨

議員陳重文則送柯文哲菠菜，要他硬起來，向中央要求更多紓困津貼。

台北市長柯文哲昨到議會施政報告，市議員陳重文（左）送菠菜，要他像大力水手一樣硬起來。 記者邱德祥／攝影

民進黨議員江志銘問柯文哲，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表現該打幾分？柯文哲先說是團隊表現、不是誰的功勞，在議員追問下，柯文哲才說「接近滿分」，並指台灣至今的防疫表現非常好。

柯文哲答詢時，副市長黃珊珊有不少時間站在一旁，江志銘接著說，大家最關心的是防疫問題，但很多議題是黃珊珊在回答，柯文哲好像圈外人、沒進入狀況，質疑柯到底有沒有進入狀況？

柯文哲說，每天晨會都有報告，他都很清楚，他覺得黃珊珊指揮得很好。

酷碰券未綁定 柯：中央要把「悠遊付」幹掉

民進黨議員林世宗質詢時提到，目前最新民調顯示，2022的台北市長選戰，陳時中獲53%的民眾力挺，被問到會不會支持陳時中？柯文哲僅簡短回應，選舉是3年後的事。

議員徐巧芯指，對於中央紓困將提出振興抵用券，亦稱酷碰券，但要綁定「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay」、「Pi拍錢包」等行動支付工具，卻以會員門檻100萬，排除剛上線的台北悠遊卡公司的「悠遊付」，柯文哲認為，中央擺明要把「悠遊付」幹掉。

議員汪志冰提醒柯文哲，他是民進黨要幹掉的目標，很多限制要讓柯在台北市無法發揮，伸展手腳，這場疫情她看到很多政治動作，台灣運氣好，疫情在國際上是模範生，但在政治運作上動作頻頻，而柯文哲是被鎖定的目標。