行動餐車抵新店耕莘 贈愛心漢堡咖啡謝醫護

新北市府「挺醫護行動餐車」今天結合社會團體的愛心，向新店耕莘醫院醫護人員獻上咖啡、漢堡和卡片等，向抗疫醫護致敬。耕莘醫院院長林恒毅說，醫護在溫暖中對抗病毒不退卻。

新北市政府社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋今天與新北市自閉症服務協進會、新北市少年培力園、逆風劇團等組成「挺醫護行動餐車」，今天起每週1次前進新北市17家醫院，力挺醫護人員。

逆風劇團團長成瑋盛表示，劇團青少年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響失業，但在逆境中反思過去被社會幫助，因此，趁機以所學廚藝製作漢堡，向第一線醫護人員致敬。

林恒毅代表受贈時指出，醫護人員面對病毒壓力非常大，穿脫隔離衣濕了又乾，但沒有一人退怯。看到社福團體的行動支持，醫護人員感受到滿滿的愛與溫暖。

新北市自閉症服務協進會理事長高俊彥帶領的「星兒咖啡車」，新北市少年培力園主任莊宛蒨帶領的「貓培你飛雞蛋糕車」，分別調製「慢飛天使咖啡」、雞蛋糕和豬肉漢堡致贈給耕莘醫護人員。

另外，台灣預防保健協會理事長趙順榮今天也前往板橋亞東醫院致贈維他命給前線醫護補充體力。這些營養品是板橋日生藥局藥師吳明慧發起，由購買口罩的社區民眾自動發心捐零錢購買，鼓勵並感謝前線醫護。

趙順榮表示，協會加碼捐獻讓亞東醫院醫護感受社會的溫暖，台灣社區藥局的藥師不但協助防疫的表現有目共睹，甚至不忘記愛心公益，更讓人感動。