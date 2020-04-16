疫情衝擊夜市抓住客人胃 銅板美食外送到家

受新冠肺炎疫情衝擊，夜市消費人口銳減，樂華夜市、艋舺夜市攤商自力救濟成立外送平台，提供美食送到家服務。消費者只要酌付外送費用，就可在家裡安心享受銅板小吃。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，影響各行業，許多知名夜市近期逛街人潮大量減少。

台北市萬華區的艋舺夜市另闢生路，在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「我是萬華人」發文，由攤販自己送餐點提供外送服務，盼替攤商建立新商機。業者說，共68攤小吃加入，因應疫情推出服務，僅限萬華在地居民。

艋舺夜市會長陳姿卉今天接受中央社記者電訪時表示，因受疫情影響，讓夜市人潮大減，當地居民也不願出門，想到可透過臉書粉絲專頁替夜市宣傳，由夜市攤販協助送餐，每趟運費新台幣20元，不限餐點數量。

她說，夜市結合由台北市政府推出的夜市點餐機，只要加入臉書社團「我是萬華人」，可透過LINE、QR碼點餐，點餐機提供68間攤販小吃，送餐時間每天下午5時至隔天凌晨0時，從4月10日放到臉書社團後，至今回應算不錯。

新北市政府今天表示，對於防疫人流管制措施，公有市場封閉出入口至少一半；夜市設置至少1至2個管制點，要求配置人員量測體溫、酒精乾洗手及進入者應佩戴口罩；共食區桌椅減量、梅花座及設置透明分隔板、恢復免洗餐具、取消試吃、以標價取代叫賣等措施。

新北實施管制的5座夜市，分別是新店安和夜市、樹林興仁花園夜市、永和樂華夜市、板橋湳雅夜市與新興夜市（湳雅夜市支線）。

樂華夜市自治會會長許承煬表示，配合政府防疫政策，宣導消費者保持社交距離，並鼓勵攤商以外帶方式因應防疫。

樂華夜市自組外送平台的召集人吳嘉興今天告訴中央社記者，因為人流減少，採取自救新措施，以夜市專屬外送員送餐，取代線上外送平台。目前有1至2名外送員在每天傍晚5時至深夜12時提供外送服務。

吳嘉興說，樂華夜市目前有20多攤商共聘「專屬外送員」，消費者可利用統一窗口的LINE，或臉書平台預覽小吃項目，電話訂餐。希望結合大家的力量，一起共度疫情難關。

他表示，加入的店家包含炸雞、紅豆餅、三明治、蔥油雞、臭豆腐、胡椒蝦、排骨酥、地瓜球、甘草芭樂、紅茶鮮乳等。最低消費為100元、外送費為30元，且不同攤位還可以合併點餐，外送費一樣是30元，外送區域為永和區、樂華夜市商圈附近。