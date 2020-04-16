三重電纜地下化牛步 居民抱怨民代催進度
電線桿就豎立在住家門口、上頭的變電箱也緊鄰民宅，怵目驚心的景象，讓居民抱怨連連。三重區仁愛街125巷電桿林立，雖然經過多次會勘，但始終無法完成地下化，新北市議員李翁月娥會勘追進度，希望能徹底解決居民的困擾。
三重區崇德里長吳芳明表示，這個問題經過多位里長及議員的努力還是無法解決，這次特別拜託市議員李翁月娥 ，我們相信她一定有辦法解決民眾的困擾。
三重區瑞德里里長陳仕宏指出，因為仁愛街125巷從頭到尾包含2個里，電桿地下化不但美觀也有助健康，對里民幫助很大，所以拜託各單位在議員的協調下，能讓電桿順利地下化。
經市議員李翁月娥召集相關單位會勘時，光尋找變電箱的放置地點，各單位就意見分歧，雖然最後選到一塊不錯的地點，但仍需地政局協助，才能確認該處為可利用的公有地，因此後續將再辦理會勘。
新北市議員李翁月娥表示，電桿地下化是政府積極推動的政策，各單位應克服困難落實執行，居民40幾年來電桿都一直豎立在家門口，身體不舒服要找誰來負責?所以下周一還會找地政局及各局處單位共同會勘，希望能徹底解決問題。
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