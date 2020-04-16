淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

淡水、八里民眾期待已久的淡江大橋，主橋段歷經多次流標，去年2月終於動工，交通部公路總局今舉辦主塔奠基典禮，指標性的211米高主塔，終打下第一支鋼管樁，意味著橋體逐漸成形，部長林佳龍也親自出席主持典禮，他表示，淡江大橋完工後將是世界級地標，可為地方帶來嶄新視角。

公路總局指出，淡江大橋主橋段去年2月23日開工，工程初期，先進行淡水、八里兩端引橋段施作，以及施工便道及便橋工程，今年3月起進行水上作業，正式邁入河中主橋段施工階段。

公路總局表示，工作用平台船已於4月11日抵達淡水河口工區，熟悉水域環境及機具整備，並於今日打設P130主橋塔鋼管樁，是正式進入水中第一項重要分項工程，更是主橋塔新的里程碑，整體工程進度皆在掌握中，預計2024年底可如期完工。

林佳龍表示，淡江大橋是全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋，完工後，將是世界級的地標，並串連淡水、八里的南北景點，包括淡水老街、漁人碼頭、十三行遺址、觀音山等；此外，還能帶動淡海新市鎮、台北港的開發及投資，為地方帶來嶄新的視角。