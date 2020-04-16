口罩不亂丟 萬里幼童自製口罩收納夾

口罩變成外出的日常配備，但卻也發生口罩隨手丟棄或是遺落地面的問題，新北市立萬里幼兒園也有這個問題，為此園長鍾綺芬有妙招，活化文件夾製作口罩收納夾，孩子們親手自己製作後，不再亂丟口罩，也降低口罩遺失的問題。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，肺炎疫情至今，口罩一直是最佳的保護配備，不過用過的口罩若要收納，放進包包裡怕不衛生，隨手拿著又怕拿著拿著就掉了，為此就想到活化文件夾製作口罩收納夾，帶入幼童的教學內容，也讓孩子們不再亂丟口罩。

一張A4大小的文件夾，可以製作收納幼兒的口罩夾六個，老師協助裁切後對折，接下來孩子們只要加工貼上魔鬼氈，還有最喜愛的貼紙裝飾，就完成了實用又可愛的口罩收納夾，而成品放入口罩，鬆緊帶拎著就像小包包，或是鬆緊帶勾進剪裁處平整收納，都可以延長使用期限。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，孩子們開始戴口罩上課後，老師就常常發現地上有遺落的口罩，或是孩子隨手一丟不記得口罩放在哪裡，透過活化生活中常見的文具用品，讓孩子學會珍惜愛物，也要實踐小小生活家的精神，培養學生解決問題的能力。