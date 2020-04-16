新北、基隆交界權責分不清 雙方會勘解決

瑞芳四腳亭地區的過港巷，因有近1/3的路段屬於基隆市的範圍，歷年來修繕權責未釐清，地上坑洞龜裂遲未重鋪，夜間也有12盞路燈損壞，容易造成交通危險，今(16)日新北、基隆兩地的市議員服務處會同新北市府養工處與瑞芳公所前往會勘，討論修繕權責終有結果。

瑞芳市區與四腳亭地區無法以62快速道路串聯，大部分民眾都是行經快速道路下方的過港巷前往，然而過港巷在行政劃界上有近1/3的路段屬於基隆市信義區，修繕權責有待釐清。

今天新北市議員林裔綺服務處、基隆市議員韓世昱服務處，會同新北市府養工處與瑞芳公所前往會勘，總共六百公尺的尷尬路段，十多年來造成多條長裂痕，路燈壞損，不少通行民眾都覺得危險，這次也討論出結果，因為大部分為瑞芳民眾使用，希望盡快由瑞芳區做代管，以維護用路安全。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，維修路段將從快速道路下方，一直延伸至四腳亭國芳橋旁，考量施工經費，將在兩三年內分段刨鋪，以化解多年來民眾往來的交通安全疑慮。