瑞芳兵役抽籤推防疫 用夾子減少接觸

瑞芳區公所今(16)日辦理兵役抽籤暨防疫宣導，為了配合防疫，每位役男的座位及動線都管控在安全的1.5公尺社交距離，抽兵種也改成用夾子抽籤，為的便是在人員集中的狀況下，保護各個役男及代抽家長們的健康安全。

今年四月瑞芳地區常備役男共九十幾位，因為疫情關係分為兩梯次抽籤，並配合疫情規劃了防疫宣導，以及交通動向，希望避免人群接觸的感染風險。

瑞芳區長王坤南表示，此次兵役抽籤，進入公所要配合測量體溫、手部消毒，陪同親人也只能待在一樓等候區，減少人員接觸，動線上一對一進行資料填寫核對，並保持排隊及座位間的1.5公尺社交距離，役男及代抽家長們拿夾子抽兵種，也是為了減少接觸感染的機會。

這次也搭配公所及衛生所的防疫宣導，使役男們更加注意自身健康狀況，期望未來在當兵過程能做好衛生習慣，才能保護自己及他人的健康。