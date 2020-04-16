邊坡鋪稻草顧生態 汐止夢湖路整修完工

新北市汐止區夢湖路在去年9月底的颱風大雨，造成道路邊坡崩塌損壞，為了維護人車通行安全，新北市政府也進行了復建工程，採取生態工法，在邊坡上都鋪上稻草，讓植物也能自然生長，保護溪岸，現在完工了，今(16)日新北市議員白珮茹也特地到現場關心。

市議員白珮茹表示，去年的風災造成夢湖路這邊整個坍方，那也很感謝汐止區公所能夠很快的將土石清走，由市府農業局進場來施作，這個月已經完工，除了保護整個河床安全也兼顧生態，邊坡鋪了乾稻草利於植物生長，結合自然工法，讓生態更好，希望透過自然植栽的方式，讓溪流護岸受到更好的保護，尤其這裡是上游，如果坍塌，也會造成整條溪流都非常混沌，所以，今天來現場看整個工程完工的狀態。

去年在夢湖路約2公里處，因9月底的大雨及米塔颱風，造成道路邊坡崩塌損壞，為了維護人車通行安全，汐止區公所第一時協助土石清除，再由市府接手復建，而當地大雨災害，造成2處邊坡損壞，一處是既有排水涵管損壞，造成邊坡崩塌，目前已經修復，而另一處，則是以掛網工程修復邊坡。

白珮茹指出，那再走上走的部分，去年風災時也是整個道路邊坡坍方，路都不能過，那農業局也來施作改善，生態掛網的方式讓整個邊坡可以更穩固，那因為山上風景很好，所以，並沒有做太多噴漿的動作，因為，噴漿後邊坡植物就沒辦法生長，所以，用自然的工法，讓草可以陸續的長出來。

汐止區長陳健民說，去年災害發生時，第一時間公所跟清潔隊先進場針對土砂土石跟排水溝進行清理，那也很感謝市府農業局在後續的復健工程能很快的進場，那在不影響原始生態下，市府這幾年都推在搶災的同時，除了過去的噴漿及高高的擋土牆之外，也能結合原有的生態，透過掛網及植生來進行復健工程。