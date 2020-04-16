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2021台北燈節 柯文哲：在西區舉辦

中央社 / 台北16日電

北市柯文哲今天表示，2021台北燈節舉辦地點已確定，仍會在西區舉行，從西門町延伸至龍山寺一帶。

柯文哲下午率市府官員到台北市議會進行施政報告及備詢，他在報告相關大型活動規劃時指出，2021台北燈節選址仍在西區，會從西門町延伸至龍山寺一帶。

台北市觀傳局隨即發布新聞稿表示，2021台北燈節會在台北西區舊城舉行，以台鐵萬華車站前廣一、廣二廣場為主要區域，還將擴及到剝皮寮歷史街區，並結合萬華艋舺城市博物館、萬華青山宮傳統民俗活動，以及在地商圈、寺廟、民俗活動、人文歷史古蹟。

觀傳局指出，2021台北燈節舉辦場所於今年1、2月開放各行政區提案，最終定案仍在西區舉辦，盼藉此帶領觀光客重新認識萬華老城區的歷史風貌與民俗活動，燈節也將走進社區巷弄與街區，展演在地風貌。

此外，柯文哲在施政報告時也表示，原規劃4年內要將台北市的YouBike1.0全數汰換成2.0，但他認為時程太久、不太可能，所以會組成專案小組，並且與YouBike廠商捷安特討論，有比較清楚的想法後，再向議員報告。

北市 柯文哲 西門町

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