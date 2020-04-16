新北最年輕城市 林口兒童口罩短缺

「哪裡買得到兒童口罩？」林口區是新北29區最年輕的城市，不少家長卻在新冠肺炎期間都排不到兒童口罩，並向新北市議員蔡淑君求助，蔡淑君表示，已請新北市府向衛服部爭取更多的兒童口罩配發量。

蔡淑君說，每天都被民眾問這件事情，有人想拿小童口罩換幼童，也有人抱怨根本買不到、排不到，林口區11萬人其中0到12歲有1萬8千多人，林口兒童口罩嚴重不足，反觀新竹市兒童口罩增量3倍，著實令人羨慕。

蔡淑君表示，林口是年輕族群最愛移居的都市，平均年齡只有37.9歲，0到12歲兒童佔林口人口數的1成7，兒童口罩需求量不言可喻，已向新北市長侯友宜與市府團隊，反應林口民眾的焦急心聲。

蔡淑君說，林口0到2歲3431人、2到6歲6017人、6到12歲8772人，希望中央口罩能依據地區孩童比例「因地制宜」，讓全台需要的人不再徬徨無措。