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黃偉哲賣甜蜜蜜鳳梨 推薦百大青農行銷蘭花

中央社 / 新北16日電
受新冠肺炎疫情影響，外銷受阻，台南市長黃偉哲（左）到新北市板橋農會促銷鳳梨等農特產品。右為台南山上區農會總幹事許弘霖。聯合報系記者施鴻基／攝影
受新冠肺炎疫情影響，外銷受阻，台南市長黃偉哲（左）到新北市板橋農會促銷鳳梨等農特產品。右為台南山上區農會總幹事許弘霖。聯合報系記者施鴻基／攝影

台南市長黃偉哲今天到新北代言，推薦山上區特有品種「台農16號－甜蜜蜜」鳳梨，口感與品質優良。他也肯定獲最佳百大青農吳柏昌在武漢肺炎疫情時，積極為蘭花找國內行銷管道。

2020鳳梨暨農特產品展售活動今天於新北市板橋區農會舉行，台南市長黃偉哲帶領山上區等8家農會，帶著山上農會特有的甜蜜蜜鳳梨，與其他地區的紅龍果、越光米、黑糖、烏魚子等農特產品北上行銷叫賣。

山上區農會總幹事許弘霖表示，轄內鳳梨栽培面積約400公頃，8成以上是「台農16號」的甜蜜蜜鳳梨，與關廟的「金鑽」區隔市場，因果肉細嫩、風味絕佳、甜度高，加上品質管制與消費者相挺，已成功建立口碑。

板橋區農會理事長廖裕德說，民以食為天，尤其在疫情當下，農民辛苦北上促銷農產品，令人感動。他前往台南地區農會考察時，對於當地將鮮乳結合包子、饅頭，獲得很高的農業經濟價值，印象深刻。

榮獲百大青農的吳柏昌表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球大爆發，台灣國際蘭展緊急延期，衝擊外銷，業者自力救濟希望在國內市場找到出路，推出市場較少見的外銷熱門品種自力救濟，也盼望蘭花在疫情當下可舒解人心憂悶之情。

黃偉哲表示，台南是鳳梨的主要產地，今年南市鳳梨產量預估約7萬餘公噸，占全國15%，年產值約新台幣17億元。台南鳳梨的產季從4月起至7月，目前採收量約40%，希望在地消費者支持台灣的優質農產品。

黃偉哲感謝雙北市各農會力挺，他說，「兄弟相挺，貨也要可以看，不然無法挺太久」，台南的農產品有優良品質，大家挺得很有面子、有意義，不僅消費者喜歡，對農民也有實質幫助。

主辦單位原準備2000箱鳳梨，但現場參與的雙北市各農會不斷加碼，短短半小時內售出3700箱，場面氣氛熱烈。消費者可在新北市板橋區農會、汐止區農會、樹林區農會、蘆洲區農會；台北市農會、北投區農會、松山區農會、士林區農會等大台北地區超市與通路購買。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，針對近來有農民反映買不到肥料問題表示，行政院農委會主委陳吉仲以官位保證農民一定可以買到肥料，他相信應該沒問題。

黃偉哲說，陳吉仲已講出那麼重的話，他相信所提出的保證，現在不僅是買得到，每包還降價20元，如果原先買到肥料囤貨，現在反而要虧錢了，農委會已經出手盡最大努力供給肥料，應該沒有問題。

鳳梨 黃偉哲

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黃偉哲到新北促銷台南鳳梨 1小時賣出3700箱

影／台南學甲大西瓜上市 黃偉哲Q版與西瓜王教挑好吃西瓜

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