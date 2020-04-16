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影／紓困發現金卡實在？侯友宜：救經濟方式全面來做
全球經濟受疫情影響甚鉅，各行各業苦哈哈盼政府盡快紓困，新北市長侯友宜今(16)日前往財團法人耕莘醫院向第一線醫護人員致意，也表示很多診所業績不如以往也是需要紓困的對象，至於是否直接發現金比較有用？侯友宜認為很多企業貸款的金額還沒到位，除了現金之外有更好的方法，必須全面來做，因為各行各業所需不一樣，很多業者都有提出自己的需求，希望中央都能補到位。
為了因應疫情突然的變化，新北市拋出將與鄰近縣市區域整合、超前部署、資源共享，侯友宜今（16）日被問及民眾上班上課及生活受限是否有因應措施時，他表示下周將進行第三階段舒緩疫情的擴大管制、超前部署，將做為示範演練的標準模式，屆時中央及鄰近縣市都會派人來觀摩，他強調雖然不希望走到這一步，但只要中央下令就能馬上擴大管制，有備無患。
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