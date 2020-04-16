安心即時上工計畫 新北首周342人上工

新北勞工局配合勞動部推動「安心即時上工計畫」，第一批勞工152人已於昨日正式上工，新北就服處長林澤州說，明日還有190人上工，由於申請人數較多，新北原有1000個工作職缺，已在向中央申請追加500個職缺，協助民眾度過難關。

林澤州表示，首周累計派工人數為342人，工作地點為新北各國中小學、區公所、公有市場、新北捷運公司淡海輕軌及新北市府大樓各機關，工作內容有協助量體溫、消毒及部分行政庶務等工作。

林澤州說，由於申請人數持續增加，中央同意追加500個職缺，已請新北各局處釋出職缺，目前新北還有約1158個職缺，有需要的民眾可洽詢三重、板橋、中和、新莊、汐止、淡水、新店就業服務站。

新北就服處表示，有意申請的民眾，只要前往就業服務站進行身分認定，符合資格就可派工，免去面試程序，申請條件為登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於23800元以下者。