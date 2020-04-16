快訊

臉書PO文惹議 星國總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

聖母院燒毀週年鐘聲：法國不信 但總統堅持「2024修復」？

安心即時上工計畫 新北首周342人上工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北勞工局配合勞動部推動「安心即時上工計畫」，第一批勞工152人已於昨日正式上工，新北就服處長林澤州說，明日還有190人上工。圖／新北勞工局提供
新北勞工局配合勞動部推動「安心即時上工計畫」，第一批勞工152人已於昨日正式上工，新北就服處長林澤州說，明日還有190人上工。圖／新北勞工局提供

新北勞工局配合勞動部推動「安心即時上工計畫」，第一批勞工152人已於昨日正式上工，新北就服處長林澤州說，明日還有190人上工，由於申請人數較多，新北原有1000個工作職缺，已在向中央申請追加500個職缺，協助民眾度過難關。

林澤州表示，首周累計派工人數為342人，工作地點為新北各國中小學、區公所、公有市場、新北捷運公司淡海輕軌及新北市府大樓各機關，工作內容有協助量體溫、消毒及部分行政庶務等工作。

林澤州說，由於申請人數持續增加，中央同意追加500個職缺，已請新北各局處釋出職缺，目前新北還有約1158個職缺，有需要的民眾可洽詢三重、板橋、中和、新莊、汐止、淡水、新店就業服務站。

新北就服處表示，有意申請的民眾，只要前往就業服務站進行身分認定，符合資格就可派工，免去面試程序，申請條件為登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於23800元以下者。

保險

延伸閱讀

新北4月20日擴大管制兵推照常舉行 侯友宜：前置作業3周

新北兵棋推演 陳時中：真的封城就不適合

新北板橋轉運站共構環狀線 拚9月啟用

巴士沒有駕駛 新北無人巴上路測試

相關新聞

新北板橋轉運站共構環狀線 拚9月啟用

板橋中長途客運站將於4月22日起遷移至捷運環狀線板橋站北側（站前路）臨時站址繼續營運，新北交通局指出，原址將與捷運環狀線...

影／紓困發現金卡實在？侯友宜:救經濟方式全面來做

全球經濟受疫情影響甚鉅，各行各業苦哈哈盼政府盡快紓困，新北市長侯友宜今(16)日前往財團法人耕莘醫院向第一線醫護人員致意...

阿秋大肥鵝爆餐券抵薪水 違反勞動契約最高可罰100萬元

台中阿秋大肥鵝餐飲集團日前收掉太平店之後，再被員工爆料未經與員工協議，即擅自調整其工時，以致有員工薪水比之前短少４至６千...

藥局暖心捐百片口罩 讓三峽警又驚又喜好感動

三峽警分局前日（14日）上午突然走進一名民眾，手上還提著1袋紙袋，直接就走向值班台將紙袋拿給值班員警，沒想到裡頭竟然是2...

新北4月20日擴大管制兵推照常舉行 侯友宜：前置作業3周

新北市府上午舉行防疫會議，新北市長侯友宜表示，雖然疫情舒緩，但中央這兩周的管制是更加拉緊，清明節假期是否造成群聚還要觀察，4月20日的擴大管制兵推仍會進行，他以中央下令夜市戴口罩為例，命令下來就要實施，要先準備才足以因應。

北部停課幼兒園復課 家長：終於回歸日常

新冠肺炎疫情影響，北部某停課幼兒園今天復課，一早八時許，陸續有家長揹著小孩個人用品，陪小朋友入校，校門口有職員協助量測額溫。家長表示，終於回歸日常生活，心中的大石頭也能放下。

國民黨呼籲防疫發現金 藍北市議員：歡迎執政黨來收割

因應新冠肺炎疫情，國民黨主張以發放現金紓困，上午在全台22縣市議會黨團同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政...

為醫護人員打氣 侯友宜：感謝以天使的皺痕守護台灣

新北市長侯友宜今前往新店耕莘醫院前廣場，參加「挺醫護行動餐車」活動，以手作咖啡、雞蛋糕、漢堡、親筆卡片，向第一線的醫護人...

5月1日起 北市13處量販店禁用免洗餐具

北市推動禁用一次性餐具，今天1月1日元旦起，全市55處百貨公司及購物中心正式納入內用禁用各類材質的免洗餐具（除連鎖便利商...

防疫奇景！演練線上教學 全校同時滑手機

新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心日前訂定，若同校有2位以上師生確診，全校立即停課14天；為使學生受教權不受影響，泰...

巴士沒有駕駛 新北無人巴上路測試

新北交通局將於4月底前在淡海新市鎮進行智駕電動巴士測試運行計畫，交通局長鍾鳴時說，今年測試淡海輕軌崁頂站至美麗新影城約1...

黃偉哲到新北促銷台南鳳梨 1小時賣出3700箱

台南市長黃偉哲今天和山上區農會總幹事許弘霖到新北市板橋促銷鳳梨等農特產，1小時內就賣出3700箱。黃偉哲說，疫情導致出口...

熱門新聞

生人迴避！彰化八卦山區本月19日「送肉粽」

國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

清明群聚疑慮未退 新北公有密閉場館再觀察1周至4/23

颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

環狀線北環段卡工業區 廠家掛白布條抗議

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。