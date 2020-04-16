新北板橋轉運站共構環狀線 拚9月啟用

板橋中長途客運站將於4月22日起遷移至捷運環狀線板橋站北側（站前路）臨時站址繼續營運，新北交通局指出，原址將與捷運環狀線共構成「新北板橋轉運站」，預計今年9月完工啟用。

新北交通局運輸管理科長林詩欽說，目前位於板橋區縣民大道、新站路交叉路口的板橋中長途客運站，是已使用7年的臨時站體，配合新北板橋轉運站共構工程，22日將遷移至捷運環狀線板橋站北側的臨時站繼續營運。

交通局指出，施工單位會在客運站周邊及地下道張貼導引牌面，乘客可由板橋火車站步行到新站路地下道3號出口，出站就到達臨時站址的售票處及候車區；環狀線5號出口處往新站路行穿線方向，也可到臨時站的售票處和候車區。

林詩欽表示，新北板橋轉運站將會是匯集花蓮、桃機、台中、新竹、高雄、台南等22條中長程客運路線的轉運站共構，遷移期間客運車輛都利用站前路進出客運站，提醒用路人應遵守交通號誌通行。

除了新北板橋轉運站，交通局專委黃莉雅說，預計也在新北產業園區設立新的客運轉運站，目前正進行都市計畫變更，將配合機場捷運A3站進行轉乘，若都市計畫變更完成，新的轉運站就能開始設計規劃。

林詩欽指出，林口配合國際媒體園區招商也將設有轉運站，完工後可協助民眾搭乘公車快速進入到雙北，預計年底前可以完成，此外也有在討論鶯歌也配合新北美術館，正討論設立公車轉運站的需要性。