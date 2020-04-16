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國民黨呼籲防疫發現金 藍北市議員：歡迎執政黨來收割

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議會黨團書記長陳重文(中)指出，黨中央是呼籲防疫要口罩、紓困發現金，地方是要防疫津貼，但中央忘了他們。記者楊正海／攝影
國民黨北市議會黨團書記長陳重文(中)指出，黨中央是呼籲防疫要口罩、紓困發現金，地方是要防疫津貼，但中央忘了他們。記者楊正海／攝影

因應新冠肺炎疫情國民黨主張以發放現金紓困，上午在全台22縣市議會黨團同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨聽到民意。國民黨北市議會黨團書記長陳重文說，黨中央是呼籲防疫要口罩、紓困發現金，地方是要防疫津貼，但中央忘了他們。

陳重文指出，時下最流行的是順時鐘，希望蔡英文政府除順時中，更要順流民意，紓困不分藍綠，歡迎民進黨收割國民黨的紓困發現金、防疫要口罩的政策，不要怕、歡迎來收割。

陳重文指出，現在中央編列600億，只有3400萬由中央撥給地方政府防疫津貼，發給里長和里幹事系統民政，其他紓困的錢都由中央統籌，與地方需求相差非常大，美其名是為紓困，事實上是綁樁。

議員秦慧珠說，民調發現，民眾支持國民黨的政策，若以酷碰券和發現金70%都贊成國民黨的發現金，執政黨為什麼不聽從民意？難道只因為是國民黨團，國民黨提出來的又故意刁難嗎？

王欣儀說，總統不要打臉過去的蔡英文主席，過去在SARS期間，馬英九前總統發放消費券的時候，當時的蔡主席要求要發現金，而如今民進黨執政了，過去的蔡主席到哪裡去了？台灣不是都要順時鐘嗎？這次要不要順應國際潮流嗎？希望不只是順時鐘，而是要順民意才對。

汪志冰表示，疫情階段，救命的只有口罩和錢，酷碰券和振興券現在發下去，也沒辦法去消費，現在是盡量不要門，有也沒有辦法消費。另外，救命的口罩，產能不是問題，配給才是大問題，但現在的產量一天1600萬片，但流量分配沒有人知道。

國民黨 口罩 疫情

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