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為醫護人員打氣 侯友宜：感謝以天使的皺痕守護台灣
新北市長侯友宜今前往新店耕莘醫院前廣場，參加「挺醫護行動餐車」活動，以手作咖啡、雞蛋糕、漢堡、親筆卡片，向第一線的醫護人員加油打氣。即日起為期2個月，加上今天的耕莘醫院，將陸續發送給新北17家醫院。
社會局表示，挺醫護行動餐車分別由「星兒行動餐車」、「貓培你飛雞蛋糕車」、「KM行動餐車」組成，其中包含青少年與身障朋友，透過親自手作咖啡、雞蛋糕、漢堡、親筆手寫卡片，感謝這群用生命守護臺灣安全的第一線醫護人員。
侯友宜現場親筆寫一張感謝卡，感謝醫護人員以「天使的皺痕」，不分晝夜守護台灣國人的健康，還說「卡片太小張」，不夠想要寫下對醫護人員滿滿的感謝。
侯友宜表示，新冠肺炎疫情3個月，對台灣、全球都是面對生死關卡，給帶來生活衝擊、影響，這段時間最辛苦就是第一線不分晝夜守護國人健康的醫護人員，所以市府會幫忙準備充足的防疫物資，更要給予感謝跟支持，不讓醫護人員感到孤單。
新店耕莘醫院院長林恆毅說，這段時間醫護人員很辛苦，身上的防護衣總是乾了又濕、濕了又乾，但所有人都沒有退出崗位，市府也隨時關心，來醫院看診的民眾跟病患都會給予加油、說「有你們真好」，讓這場仗打得不孤單。
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