5月1日起 北市13處量販店禁用免洗餐具

北市推動禁用一次性餐具，今天1月1日元旦起，全市55處百貨公司及購物中心正式納入內用禁用各類材質的免洗餐具（除連鎖便利商店業及速食店外），環保局今天再宣布5月1日起北市13處量販店也將列管，違反者將依廢棄物清理法處1200元到6000元罰鍰。

去年年8月8日環保署修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，擴大百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，由地方主管機關提報實施日期並經環保署核准後發布。

環保局表示，配合中央分階段、分對象方式，已陸續邀集列管業者清查各攤商皆瞭解法規並可配合執行內用禁止使用各類材質免洗餐具，包含杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物的內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，且不得以餐具套塑膠袋盛裝食物。

如今55處百貨公司及購物中心已於今年元旦實施，13處量販店將從5月1日起也禁止內用使用免洗餐具，屆時環保局將派員稽查。

環保局長龍銘龍表示，為兼顧環保及食安，市府衛生局依「食品良好衛生規範準則」及「餐具清洗良好作業指引」等食安規定，不定期查察各量販業者食品設備及器具清洗，把關安全衛生，如業者因應疫情需求需向市府申請暫時提供免洗餐具，應一併說明無法確保餐具衛生，而需使用免洗餐具的具體理由，先前已有業者因沒具體提供理由而遭駁回的案例。

對此，台灣家樂福表示，北市共有8家分店，目前各飲食攤的環保餐具已陸續準備，完成度約6成，希望能趕在新規上路前全部更換使用環保餐具；依照宜蘭縣分店的經驗，環保餐具清潔、使用殺菌消毒機，能確保下個客人使用無感染疑慮，公司會全力配合政府政策。