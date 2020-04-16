防疫奇景！演練線上教學 全校同時滑手機

新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心日前訂定，若同校有2位以上師生確診，全校立即停課14天；為使學生受教權不受影響，泰山高中日前試辦全校同步線上教學，師生於教室內各自使用手機、平板、筆電上課，測試系統負載量，並即時解決技術問題。全體師生同時低頭滑手機的情景，也成為難得的逗趣畫面。

泰山高中指出，因應線上教學，學校採用Google hangouts meet以及Google Classroom系統，由校方架設好路徑，各班師生只要點選連結，便可進入各自的課程，並於上周五段考後的彈性時間，規劃「線上教學壓力測試方案」，進行全校測試。

演練時，全校師生各自使用行動載具(筆電、手機、平板)，同步上線測試，校內電腦主機房做為前進指揮中心，由資訊組長與系統廠商進駐待命，另由電子科教學組長陳威志帶領線上教學團隊，分配責任區域，1人負責6個班，隨時走動、即時技術支援。

泰山高中表示，演練前皆已提醒學生攜帶行動載具到校，若忘記攜帶或無相關配備者，校內也備有數十台平板，可供借用；師生測試後，狀況皆大致良好，後續也蒐集各班測試問題調查表，並召集導師召開檢討會議，以利補強工作。