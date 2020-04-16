2020海芋季戶外系列活動 好康優惠來體驗

陽明山竹子湖海芋季3月開跑，高雅潔白的海芋不畏疫情依然盛開，台北市產發局、北投區農會及湖田社區發展協會合作，讓民眾到竹子湖除了賞花、打卡、採海芋，還能在自然美景中享受美妙音樂，度過悠閒浪漫時光，脫離繁忙緊張的都市生活。

台北市產發局表示，「農園小型音樂會」在4月18、19、26日及5月9、24、30、31日的下午1點半至3點半，邀請薩克斯風老師林瑞傑、長笛老師林明仁，在海芋大道、頂湖及馬槽的農園輪流演奏，欣賞竹子湖得天獨厚的美景，也能聆聽薩克斯風、長笛的悠揚樂聲。

此外，「花田裡的餐桌」營造唯美的花田餐桌，讓遊客在戶外花田美景中，保持足夠的社交距離，愜意品嚐農園精心準備的特色餐點或下午茶，活動將採預約制，名額有限，可盡早來電報名。

台北市產發局指出，近年各農園打卡點廣受遊客歡迎，今年與20家農園合作，推出每張50元「入園抵用券」，可於指定農園抵入園費100元（不可抵其他消費），讓遊客更優惠價格走訪農園，在竹子湖留下美麗倩影。