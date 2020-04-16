2020海芋季戶外系列活動 好康優惠來體驗
陽明山竹子湖海芋季3月開跑，高雅潔白的海芋不畏疫情依然盛開，台北市產發局、北投區農會及湖田社區發展協會合作，讓民眾到竹子湖除了賞花、打卡、採海芋，還能在自然美景中享受美妙音樂，度過悠閒浪漫時光，脫離繁忙緊張的都市生活。
台北市產發局表示，「農園小型音樂會」在4月18、19、26日及5月9、24、30、31日的下午1點半至3點半，邀請薩克斯風老師林瑞傑、長笛老師林明仁，在海芋大道、頂湖及馬槽的農園輪流演奏，欣賞竹子湖得天獨厚的美景，也能聆聽薩克斯風、長笛的悠揚樂聲。
此外，「花田裡的餐桌」營造唯美的花田餐桌，讓遊客在戶外花田美景中，保持足夠的社交距離，愜意品嚐農園精心準備的特色餐點或下午茶，活動將採預約制，名額有限，可盡早來電報名。
台北市產發局指出，近年各農園打卡點廣受遊客歡迎，今年與20家農園合作，推出每張50元「入園抵用券」，可於指定農園抵入園費100元（不可抵其他消費），讓遊客更優惠價格走訪農園，在竹子湖留下美麗倩影。
「2020竹子湖海芋季及繡球花季」已於3月27日正式開鑼，海芋賞花期間一直到5月，緊接著由繡球花接力綻放至6月。因應防疫期間，各農園工作人員皆已進行自主健康管理，加強農園與餐廳消毒；關於竹子湖海芋季的每日花況及交通資訊，可至海芋季活動官網了解最新資訊。
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