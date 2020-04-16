黃偉哲到新北促銷台南鳳梨 1小時賣出3700箱

台南市長黃偉哲今天和山上區農會總幹事許弘霖到新北市板橋促銷鳳梨等農特產，1小時內就賣出3700箱。黃偉哲說，疫情導致出口訂單被取消，希望國人協助農民度過難關；許弘霖則表示鳳梨外銷訂單跌近5成，7月前都會協助促銷。

台南鳳梨外銷訂單受疫情影響，黃偉哲、許弘霖和青農今天到新北市板橋區農會賣「台農16號」甜蜜蜜鳳梨，也一併促銷台南農特產，現場設置20個攤位。黃偉哲以扁擔挑鳳梨進場，大讚台南鳳梨甜美，呼籲國人購買品嘗。

黃偉哲說，全台灣台南鳳梨最好吃，山上鳳梨甜蜜蜜是其中之一，台南是鳳梨主要產地，今年預估有7萬3千公噸，約占全台15%，年產值近17億元，本月起盛產，目前已採收超過40%、近3萬公噸。雖然有近5%、3700公噸外銷訂單因國際鎖國被取消，但他認為國內市場足以吸收，鳳梨長期在國外熱銷，連國外都肯定台南鳳梨品質，沒有理由不讓國內消費者品嘗。

另外，因農民買不到肥料，農委會主委陳吉仲已用官位作保。黃偉哲則認為不必如此，讓農民拿到肥料使用就沒問題，陳已說出重話，相信更沒有問題，未來買到的肥料還降價20元，農委會下重手，也以最大誠意供給肥料，解決農民需求。

許弘霖則說，農會除賣鳳梨也做鳳梨醬，其他地區大多種台農17號金鑽鳳梨，山上則種甜蜜蜜，因為甜蜜蜜的纖維細緻甜度高，5、6月甜度近20度，如今酸酸甜甜口味最好，還有淡淡香氣，但建議消費者不能放到全黃，否則內部果內會比較爛，有人會覺得太甜。