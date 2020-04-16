巴士沒有駕駛 新北無人巴上路測試

新北交通局將於4月底前在淡海新市鎮進行智駕電動巴士測試運行計畫，交通局長鍾鳴時說，今年測試淡海輕軌崁頂站至美麗新影城約1.2公里，預計明年還會有5G測試場域，變成多車多點的運行，並與周邊設施通訊連結，會積極向交通部爭取。

鍾鳴時說，先前向交通部爭取到2年期5000萬元智駕電動巴士測試運行計畫，這是第一個將智駕電動巴士導入公共運輸系統接駁，會分成無載客及載客測試運行，並收集人、車、路的資料及民眾對智駕電巴的接受度。

為了推行智駕電動巴士測試運行計畫，新北交通局也見建置駕電動巴士運行系統、智駕巴士監控中心及相關路側設施，鍾鳴時表示，測試路段從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城，會先進行1個月無載客測試，再進行6個月載客測試。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，路側監視設備、智慧路口偵測設施及監控中心已陸續完成，路線行駛於淡水區新市六路二段及義山路二段的外側車道，初步會以交通桿區隔一般車道與測試範圍。

黃莉雅表示，測試期間車輛會行駛在測試場域內運轉，出入口也都有指揮人員，並搭配號誌分別放行一般車輛、測試車輛，用路人行經測試路段，須依照交通指揮人員或標誌、標線或號誌指示行駛。

鍾鳴時表示，明年會加入5G進行測試，除了多車多點運行，還會有車與車之間的互聯，並規劃更複雜的調度，擴大智駕電動巴士的計畫。