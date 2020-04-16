疫情衝擊餐廳業者找活路 合菜、吃到飽首推外送便當

新冠肺炎疫情持續升溫，民眾外出用餐意願降低，餐廳業者生計首當其衝，其中位於淡水的「福來海產餐廳」，成立超過一甲子，為在地知名的海產老店，平時都高朋滿座，但受疫情衝擊，來客率少了6成，因此業者首度推出外送餐盒服務，期盼能擴展客源；另外板橋知名的蔬食buffet「果然匯」，也首次推出外帶、外送餐盒，減少疫情帶來的損失。

福來海產餐廳位於淡水老街，緊鄰知名的福佑宮，是在地人耳熟能詳的老字號餐廳，至今已傳承至第二代；老闆紀景元指出，過去不分平、假日的用餐時刻，店內都至少坐滿一半，如今受疫情影響，少了近6成，「就連SARS期間都沒這麼嚴重，前所未見。」

紀景元表示，為了抵抗疫情衝擊，首度推出「防疫專案」外送餐盒服務，將店內招牌菜加到便當中，價格只要80到120元；另外，若親朋好友想在家聚餐，也可用桌菜方式外送，不用出門排隊，就可在家品嘗。

至於板橋的蔬食吃到飽餐廳果然匯，午、晚餐時間，一人用餐價格約在600至700元之間，菜色種類多元，且位處鬧區、緊鄰市政府，平時生意相當不錯，但如今受疫情影響，來客量也大幅減少。

為了度過疫情，業者打破過去只有店內用餐的形式，首度推出「蔬飽餐盒」，融合多種人氣菜色，讓民眾可以選擇外帶或外送，價格約在200元上下，出動出擊拓展客源。