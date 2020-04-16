影／發現金還是coupon劵好？侯友宜：真正紓困才有用

中央擬定發coupon劵紓困，但國民黨團認為應先發現金應急，對此，新北市長侯友宜表示，中央的方案要在地方真正紓困到才有用，對於中小企業、商家等，如何及時補貼解決困境，中央沒有做到位的他都會來反映。

侯友宜表示，例如很多私人企業都希望貸款比例可提升到六成，但中央的紓困計畫是否有到位，多數仍覺得有段距離，包含診所醫療人員要面對生意下降，還要幫忙宣導防護措施，希望在相關方面的紓困都可以對接。

另外，新北市下周會做「全民防衛總段員 擴大管制超前部屬 第三階段演習」，侯友宜表示，新北市會將各國作法及歷年來作戰經驗納入，做為示範標準，中央疫情指揮中心及其它鄰近縣市都會派人觀摩，先做好準備，中央一下令就可以擴大管制，有備無患。