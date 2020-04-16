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台中市萬和宮董監事改選 蕭清杰高票蟬聯6屆董事長

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市萬和宮昨天召開第20屆第一次信徒代表大會及選舉董監事，配合防疫，參與者戴上口罩、間隔坐，人數低於100人。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮昨天召開第20屆第一次信徒代表大會及選舉董監事，配合防疫，參與者戴上口罩、間隔坐，人數低於100人。圖／萬和宮提供

財團法人台中市萬和宮今天公布，昨天召開第20屆第一次信徒代表大會及選舉董監事，配合防疫，參與者戴上口罩、間隔坐，人數低於100人，順利選出20席董監事，蕭清杰眾望所歸，蟬聯董事長，常務董事林清福、陳阿水以及常務監事簡萬水也獲選連任。

蕭清杰從民國90年5月1日，接下第14屆董事長重擔，至今蟬聯6屆。蕭清杰說，感謝媽祖保佑，以及歷屆董監事支持，順利推動宮務，獲各界肯定。他也感謝信眾、信徒代表及董監事的支持，這是榮譽，也是神聖使命，期勉眾人珍惜信徒代表的支持與付託，盡心盡力為媽祖及信眾服務。

此外，90年升任萬和宮總幹事的張俊鎮，今年功成身退，轉換跑道，獲選為第20屆董事，董監事聯席會議通過聘請民國106年8月1日到差的行政組長賴榮裕 升任總幹事。蕭清杰感謝張俊鎮多年來的付出與貢獻，今後重要節慶祭典及誦經事宜，還需要借重張俊鎮。

第20屆董監事名單：

董事長：蕭清杰。

常務董事：林清福、陳阿水。

董事：黃三郎、陳勇、黃安盛、賴森崑、林鑑銘、賴東明（以上連任）、簡坤榮（監事轉任），以及張俊鎮、廖火桐、簡吉源、張國薰、陳曜琪（以上新任） 。

常務監事：簡萬水。

監事：賴印章（連任）、徐光化、林海源、劉清良（以上新任）。

第20屆董監事

萬和宮說明，董監事改選，秉持歷屆優良傳統，以公開、公正及透明的作業，今年3月9日至20日先後在溝墘、豐樂、文山、春社、中和、楓樹、三厝、新生、南屯、大同、田心、永定及鎮平等13個地區召開第20屆信徒大會，都以推選方式，產生66名信徒代表。

台中市萬和宮昨天召開第20屆第一次信徒代表大會及選舉董監事，董事長蕭清杰眾望所歸，蟬聯6屆董事長。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮昨天召開第20屆第一次信徒代表大會及選舉董監事，董事長蕭清杰眾望所歸，蟬聯6屆董事長。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮昨天召開第20屆第一次信徒代表大會及選舉董監事，董事長蕭清杰眾望所歸，蟬聯6屆董事長。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮昨天召開第20屆第一次信徒代表大會及選舉董監事，董事長蕭清杰眾望所歸，蟬聯6屆董事長。圖／萬和宮提供

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