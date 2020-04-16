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影／「挺醫護行動餐車」感謝第一線醫護人員
新北市長侯友宜上午前往新店耕莘醫院參加由社會局、新北市自閉症服務協進會與逆風劇團組成的「挺醫護行動餐車」，向第一線醫護人員致敬記者會。三台挺醫護行動餐車暖心手作，送上咖啡、雞蛋糕、漢堡與卡片，向第一線醫護人員致敬加油打氣。
侯友宜也寫上「感謝您用『天使的皺痕』，不分晝夜守護台灣國人的健康。友『誼』關心『罩』著妳」，也畫上戴口罩的愛心表達對醫護的感謝之意。
「挺醫護行動餐車」分別由「星兒行動餐車」，「貓培你飛雞蛋糕車」，「KM行動餐車」組成，今起起為期2個月，將依序前進新北各家醫院。首站來到耕莘醫院，現場由青少年與身障者以手作咖啡，雞蛋糕，漢堡，親筆卡片，向第一線的醫護人員加油打氣，感謝這群用生命守護台灣安全的第一線醫護人員。
成員中有青少年與身障朋友，讓被助者也有機會發揮棉薄之力成為幫助者，透過親自手作咖啡，雞蛋糕，漢堡，親筆手寫卡片，為這群守護台灣健康的醫護人員暖心加碼送上幸福。
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