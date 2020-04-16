北市量販店5/1起禁用免洗餐具 可因疫情申請暫用

台北市環保局今天表示，5月1日起，全市量販店內用禁止提供各類材質免洗餐具，否則可罰1200元至6000元。但因新冠肺炎疫情嚴峻，業者可申請暫時提供免洗餐具，一次3個月為限。

不過，環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，業者若因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情緣故申請暫時提供免洗餐具，應一併說明無法確保餐具衛生而使用的具體理由，供環保局審核。

環保署持續推廣自備環保餐具及使用可重複清洗使用的餐具，去年公告「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，擴大到百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供各類材質免洗餐具。

各類材質免洗餐具包含包含杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，且不得以餐具套塑膠袋盛裝食物。

林鈺惠表示，配合中央「分階段、分對象」方式，目前全北市55處百貨公司及購物中心已配合執行，今年5月1起，台北市全市6個品牌、13處量販店內用不得提供各類材質免洗餐具。

不過，受到疫情影響，陸續有餐飲業者改為使用一次性免洗餐具。林鈺惠說，為兼顧環保與食安，衛生局也依「食品良好衛生規範準則」及「餐具清洗良好作業指引」等食安規定，不定期查察各量販業者食品設備及器具清洗。

她說，若業者因疫情而提出暫時使用暫時提供免洗餐具的申請，應一併說明無法確保餐具衛生而使用的具體理由，供環保局審核。

台北市的量販店分別為好市多、大潤發、愛買、家樂福、宜家家居、特力屋。