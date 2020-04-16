發現金會存起來？ 李乾龍：生吃都不夠

新北市議會國民黨團今響應立委黨團提案，召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，國民黨秘書長李乾龍也在記者會指出，應發現金給民眾，但行政院長蘇貞昌說用coupon券比較適合，否則會有人存起來，但「生吃不夠怎麼會存起來」，發現金比較實在。

國民黨團總召周勝考說，中央有控制住新冠肺炎疫情，但紓困方便應該先發現金，疫情緩和後再加碼發coupon券，糗部分民眾沒有勞保，失業後沒辦法領到中央補助金，紓困必須以國民黨版本，才能顧及到這些民眾。

李乾龍表示，召開記者會是要讓政黨聽到全民聲音，17日將要三讀紓困方案，國民黨團堅決要發現金，不然拿到1萬元的coupon券，自己還要先花4萬元，這實在不合理。

新北國民黨部主委、市議員黃志雄指出，世界各國都是發現金來面臨困境，讓民眾多點消費促進經濟發展，coupon券只是一般消費模式，非常時期要非常方式，希望執政黨能懸崖勒馬，支持國民黨的提案。

市議員陳偉傑說，現在紓困方式案很複雜，讓人覺得看得到吃不到，且各部會執行率平均不到15％，紓困不是振興經濟，拿現金比較方便，另外中央不應該忽視地方政府在紓困的角色，應一定比例下放到地方政府，一起來紓困。

市議員連斐璠表示，紓困版本針對企業跟自營者，但對失業的勞工、貧困民眾幾乎都要用申請，幫助有限，應以國民黨的版本較為妥當。市議員劉美芳也說，coupon券是在有錢狀況下才發，現在都要斷炊，應發現金紓困。

「紓困發現金、防疫要口罩」記者會還有副議長陳鴻源、蔡明堂、黃林玲玲、鄭戴麗香、金瑞龍、王威元、邱烽堯、洪佳君等市議員參加，所有人所有人也齊喊口號，向中央喊聲