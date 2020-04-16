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淡水學區苦無紅綠燈 學童過馬路心驚驚

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
市議員陳偉杰與新春里長莊志文會同交通局到場會勘。記者吳亮賢 / 攝影
市議員陳偉杰與新春里長莊志文會同交通局到場會勘。記者吳亮賢 / 攝影

新北市淡水區新春街65巷是許多新興國小學童的通學廊道，上、放學時間多達數百人經過，但因涉及私人土地，遲未設置紅綠燈，在車流多又快且公車頻繁出入狀況下，學童只能冒險過馬路，更曾因此發生多次擦撞。經市議員陳偉杰及新春里長莊志文協調後，終於獲得地主同意，交通局也表示，取得同意書後，3個月內即可設置完成。

新興國小校長許文勇指出，新春街65巷因接壤學校後門，且附近社區眾多，上、放學時刻，大約有400名學生行經，但因沒有紅綠燈，且新春街車速快，一旁又是公車總站，快車、大車出入頻繁，十分危險。

莊志文也表示，許多住在淡海新市鎮的民眾，會經由新春街巷弄通往中山北路等主幹道，隨著車流量越來越大，在沒有紅綠燈的情況下，老人家、小孩子過馬路都相當害怕，也發生過好幾次車禍，雖為此已爭取紅綠燈多年，但都沒有下文。

陳偉杰指出，因新春街65巷與新春街為十字路口，若要設置紅綠燈，必須同時設置雙向、4支燈桿；但其中2支燈桿的預定位置為私人土地及公車總站用地，必須獲得授權才能設置。

經陳偉杰與里長協調，終獲得地主及公車業者同意，可設置紅綠燈桿，交通局到場會勘後也決議，取得土地授權同意書後，即可在3個月內設置完成，改善當地交通亂象。

交通局交通管制工程科長陳建成表示，後續將與校方及里長討論，視當地居民及學童需求，調整紅綠燈秒數，並以學童1秒步行0.8公尺，做為行人號誌燈秒數設計依據。

新北市淡水區新春街65巷是許多新興國小學童的通學廊道，上、放學時間多達數百人經過，但因沒有紅綠燈，學童只能冒險過馬路。記者吳亮賢 / 攝影
新北市淡水區新春街65巷是許多新興國小學童的通學廊道，上、放學時間多達數百人經過，但因沒有紅綠燈，學童只能冒險過馬路。記者吳亮賢 / 攝影

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