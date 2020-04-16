國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

因應新冠肺炎疫情，國民黨主張以發放現金紓困，上午在全台22縣市議會黨團同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨聽到民意。黨主席江啓臣到台北市議會國民黨團，與黨籍議員呼籲執政黨接下來的紓困條例修正草案中，能多加1000億，做為紓困發現金、排富的預算。

江啓臣說，世界各國遭逢這次疫情，不管是美國、日本、韓國、新加坡，經濟表現不輸台灣的國家，面對這一波的疫情，為了要紓困，幾乎都採取的發現金紓困，尤其像美國，昨天美國財政部已經決定正式發出支票，上面還印有總統川普名字，全美大概有8000萬以上的人收到這張支票。

江啓臣說，目前台灣雖然在防疫工作做得相對穩定，保障國人健康，很感謝第一線辛苦的防疫人員，但是面對後面，可能有排山倒海而來的經濟壓力。昨天國際貨幣基金IMF很具體提出全球的經濟預測，包括台灣的經濟預測預估下修到負成長4%，這是過去以來從來沒有對台灣做出這麼糟的預測，所以這是一個警鐘，也是一個警訊。

江啓臣指出，國民黨做為最大在野黨，必須很負責替民眾發聲，建議執政黨能提供民眾必要的口罩外，紓困能發現金，立即快速解決民眾需求。另外，這兩周國民黨的呼籲，看到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都有在臉書上發出紓困發現金的貼文，但不知是否在玩文字遊戲，國民黨認為，如果決定要發，希望能和國民黨討論怎麼發、怎麼排富，讓有需要的人得到紓困。

江啓臣說，若以現在行政院的版本，坦白講不像是其他國家發現金的方法，因為門檻的問題、因為申請手續的問題，要提出很多資格的認定，唯一不用任何資格，可以直接得到政府補助，其實就是行政院過去所提出來的弱勢補助，每個月1500元，連續發3個月這一項，約87萬人得到照顧。跟現在全台灣2370萬人，受僱者所得大有將近800萬人，